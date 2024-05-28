"Сезон у нас поделился на две части: первая провальная, а вторая – почти фантастическая. Все видели те сумасшедшие камбэки, тот запал, с которым играли футболисты. Сколько болельщицких сердец завоевала команда за весну. Это действительно запомнится. Но в целом сезон негативный. Та задача, которая уже возникла по ходу чемпионата, так и не была выполнена.

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Предвидели ли в клубе такой итог сезона до его начала? Мы в принципе каждый сезон боролись за выживание, поэтому сюрпризом это стать не могло. Единственное, что надежды были высокими после того, как команда заняла выше, чем обычно, место в прошлом сезоне. Де-факто 10-е место, а де-юре – 8-е. Поэтому хотелось прогресса.

Может ли Минай прекратить существование после вылета из УПЛ? Мы предусматривали возможность понизиться в классе, поэтому строили планы на полтора сезона с учетом всех вариантов развития событий, в том числе худшего. Президент это понимает. Проект будет жить, будут ставиться новые задачи. Надеемся, выполним их и вернемся на тот уровень, на который, по мнению многих, мы заслуживаем

Относительно Любеновича... У него еще год контакта. Мы это предусмотрели, еще когда заключали договор – все понимали, что задание будет выполнить трудно. Желько убедил нас с первых дней работы, что мы сделали правильно, подписав с ним контракт на полтора года.

Ну и такой небольшой инсайд – будем пробовать еще пролонгировать соглашение. Клуб заинтересован строить проект вокруг этого тренера. Но вы понимаете, какая ситуация в Украине и в футболе, учитывая последние события, связанные с беттингом и спонсорством. Загадывать наперед не хочется. Но в планах продолжить сотрудничество с Желько, потому что мы нашли своего тренера, кажется", – сказал Небесник в комментарии Tribuna.

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