Футболисты Черноморца выйдут из отпуска 25 июня, сообщает "ТаТоТаке".

Григорчук может остаться в Черноморце – у тренера есть личные причины, – СМИ

Сейчас клуб во главе с Романом Григорчуком ведет селекционную работу, от которой будут зависеть перспективы команды.

На сегодня в клубе осталось всего 6 опытных игроков: защитники – Владимир Салюк, Виталий Ермаков, полузащитники – Йон Шпорн, Александр Васильев, игроки группы атаки – Андрей Штогрин и Богдан Бойчук.

В обойме клуба также есть молодой Артем Присяжнюк. Предложение о продлении контрактов сделано Зиги Бадибанге. Зато точно оставят Черноморец другие легионеры – Владимир Арсич, Самсон Иеде и Зе Гомес, и с большой вероятностью Лука Гучек.

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