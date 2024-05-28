Григорчук получил серьезные проблемы в Черноморце – в команде осталось менее десяти футболистов
Одесский клуб оказался в непростом положении после завершения сезона.
Футболисты Черноморца выйдут из отпуска 25 июня, сообщает "ТаТоТаке".
Григорчук может остаться в Черноморце – у тренера есть личные причины, – СМИ
Сейчас клуб во главе с Романом Григорчуком ведет селекционную работу, от которой будут зависеть перспективы команды.
На сегодня в клубе осталось всего 6 опытных игроков: защитники – Владимир Салюк, Виталий Ермаков, полузащитники – Йон Шпорн, Александр Васильев, игроки группы атаки – Андрей Штогрин и Богдан Бойчук.
В обойме клуба также есть молодой Артем Присяжнюк. Предложение о продлении контрактов сделано Зиги Бадибанге. Зато точно оставят Черноморец другие легионеры – Владимир Арсич, Самсон Иеде и Зе Гомес, и с большой вероятностью Лука Гучек.
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