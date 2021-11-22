Верес – Металлист 1925 – 2:0 – видео голов и обзор матча
22:11 - Читати українською
Верес уверенно победил Металлист 1925 года в матче 15-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Верес – Металлист 1925 на Футбол 24.
завершено
Верес вышел вперед на 40 минуте – Геннадий Пасич добил мяч в ворота после рикошета от голкипера. Ровенчане имели больше моментов и забили уже после перерыва – Солдат на дальней стойке запер подачу с углового и поставил точку во встрече.
Верес уверенно победил Металлист 1925, поднявшись на седьмую позицию в УПЛ
Таким образом, Верес набрал 22 очка и поднялся на седьмое место, а Металлист 1925 года остался девятым с 19 пунктами.
Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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