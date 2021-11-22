Верес уверенно победил Металлист 1925 года в матче 15-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор самых интересных моментов матча Верес – Металлист 1925 на Футбол 24.

Верес вышел вперед на 40 минуте – Геннадий Пасич добил мяч в ворота после рикошета от голкипера. Ровенчане имели больше моментов и забили уже после перерыва – Солдат на дальней стойке запер подачу с углового и поставил точку во встрече.

Верес уверенно победил Металлист 1925, поднявшись на седьмую позицию в УПЛ

Таким образом, Верес набрал 22 очка и поднялся на седьмое место, а Металлист 1925 года остался девятым с 19 пунктами.