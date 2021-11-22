Первый круг нынешнего розыгрыша УПЛ завершался в Луцке битвой за седьмое место между Вересом и Металлистом 1925. Команды соседствовали по таблице, имея по 19 очков в активе, однако в последних трёх поединках они не знали побед – а харьковчане еще и глотнули 13 мячей в этих матчах. Словом, ничья никого не устраивала.

Первый тайм оказался достаточно динамичным и увлекательным. Соперники сразу со стартовым свистком принялись что-то придумывать в штрафной друг друга, но не хватало качества в завершающей фазе атак – удары и замыкания кроссов не были слишком острыми. На 20-й минуте Металлист 1925 мог открыть счёт вследствие проникающего паса на Протасова и выстрела из острого угла, однако Когут парировал. Добивание Крискива прошло мимо ворот.

Долгое время этот эпизод оставался лучшим, но на 40-й минуте Верес ответил. И не моментом, а целым голом! Дахновский получил разрезную передачу от Панасенко, вышел лицом к лицу с Сидоренко и пробил прямо у него – Пасич же (тот, который Геннадий) тут же расстрелял сетку с отскока. 1:0! Именно с этим счётом команды отправились на перерыв.

Во втором тайме активнее стартовали харьковчане, однако Верес довольно быстро вернул инициативу. Ближе к 60-й минуте ровенчане откровенно загнали гостей на их треть поля, а на 61-й они отпраздновали второе взятие ворот! Немчанинов при подаче с углового выпрыгнул выше других и исполнил скидку на дальнюю штангу, а Солдат замкнул – 2:0! Это уже была серьёзная заявка на победу.

После этого подопечные Юрия Вирта отошли в свою половину, начав играть по счету. Валерий Кривенцов провёл серию замен, освежил атаку, однако за 30 последующих минут Металлист 1925 создал всего один перспективный момент усилиями Задераки – Максим на дриблинге вошел в штрафную и пробил прямо в Когута. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу ровенчан.

Вереск набрал 22 очка и поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице. Металлист 1925 с 19 зачётными баллами остался девятым.

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