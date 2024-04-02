Недавно появилась информация, что ЮКСА рассматривает замену тренера – Николая Цымбала якобы может сменить Юрий Вирт. Украинский футбол пообщался с президентом ЮКСА Сергеем Лесником по этой информации.

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"Я пока что не буду ничего комментировать. На сегодня мы работаем с Николаем Цымбалом и идем с ним к одной цели. Только что я был на контрольной игре против Колоса, ЮКСА показала хороший результат в Ковалевке – 3:0", – ответил Лесник на этот вопрос.

"Какая ЮКСА, вы что? Это даже не обсуждается. У меня контракт с УПЛ ТВ, я не имею права его разрывать. Не знаю, кто такое пишет", – прокомментировал информацию Вирт.

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