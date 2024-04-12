В пятницу, 12 апреля, состоялся 23-й тур третьего по силе дивизиона. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".

Украина, Вторая лига, 23-й тур

ЮКСА – Дружба Мировка – 0:1

Гол: Вакуленко, 33

Реал Фарма – Звягель – 0:3

Голы: Вендел, 19 (п.), Морговский, 34, Петрук, 50

Локомотив Киев – Скала 1911 – 2:0

Голы: Богомаз, 6, Козий, 59

Тростянец – Нива В – 1:1

Голы: Проданов, 23 – Загорулько, 16

Чайка – Кудривка – 1:1

Голы: Семенец, 24 – Жикол, 17 17

Кремень-2 – Рух-2 – 1:1

Голы: Пастернак, 33 – Сабов, 9 (аг.)

"Военко поставил фантастическое условие": экс-форвард Ингульца рассказал, как приехал подписывать контракт, а попал в ТЦК

Лидеры Второй лиги продолжают бешеную борьбу за повышение в классе. ЮКСА на своем поле неожиданно оступилась с Дружбой. Мировчанам хватило одного гола, чтобы притормозить "крестоносцев" и лишить их статуса единоличного лидера. Как следствие, Дружба стала третьей и отстает от 1-2 места лишь на 2 пункта.

Звягель на выезде не оставил шансов Реал Фарме. Одесситы пропустили два гола в первом из таймов (дебютный с пенальти), а после перерыва получили еще один "подарок" в свои ворота. Победа позволила детищу Буткевича подняться на вторую строчку, сравнявшись по очкам с ЮКСА.

Забуксовала Скала 1911. Стрыяне потерпели очередное поражение – на этот раз от Локомотива. Киевляне таким образом поднялись на десятую строчку, а Скала забуксовала на пятом месте.

Еще три поединка завершились с одинаковым счетом 1:1: Тростянец разошелся миром с винницкой Нивой, Чайка спаслась с Кудровкой, а вторая команда Руха забила и себе, и в ворота второй команды Кремня.

Карпаты шедевром прибили конкурента и имеют +12 для УПЛ, Полтава устроила камбэк против Агробизнеса: Первая лига