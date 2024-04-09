"Я бы хотел видеть во главе Звягеля Владимира Шарана. Для меня это фигура в украинском футболе уровня Вернидуба, Максимова. Он среди лучших тренеров УПЛ. Звягель же играет во Второй лиге, а Шаран – тренер уровня команд, которые борются за еврокубки в Премьер-лиге. Поэтому Владимира Богдановича в Звягеле не будет.

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Главное, чтобы игроки смогли показать свой высокий уровень. Нас существенно подкосила потеря главного тренера на завершающем этапе сборов и лучшего игрока. Возможно, команде нужно больше времени, чтобы заиграть эффективнее", – цитирует Костюка Украинский футбол.

Напомним, Владимир Шаран находится без работы с ноября прошлого года, когда покинул Минай. Звягель сейчас находится на втором месте Второй лиги. Команда осталась без главного тренера после перехода в Полесье Сергея Шищенко, исполняющим обязанности стал Николай Гибалюк.

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