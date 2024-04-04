Винисиуса переманивают из Реала - три клуба готовы отдать 200 миллионов евро, угроза для лидера сборной Украины
Нападающий Реала Винисиус станет предметом борьбы нескольких европейских грандов, которые готовы заплатить за него баснословные средства.
Вероятный приход Килиана Мбаппе может внести раскол в раздевалку и поставить под сомнение положение бразильского вингера в команде. Француз может забрать любимую позицию Винисиуса на поле, поскольку тоже предпочитает играть слева.
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Как сообщает El debate, Ливерпуль, Челси и ПСЖ следят за ситуацией с бразильцем. Европейские гранды готовы предложить за Винисиуса более 200 миллионов евро. Отмечается, что сам вингер устал играть в чемпионате Испании, особые из-за отсутствия защиты со стороны судей и постоянных расистских нападок, которым он подвергается без принятия мер. Поэтому не исключается возможность, что Винисиус может покинуть Реал.
Если Челси сделает шаг в подписании Винисиуса, это пошатнет еще больше положение Михаила Мудрика в клубе. Бразилец станет основным конкурентом украинца за место в стартовом составе.
Напомним, Винисиус присоединился к Реалу в 2018 году. В целом он заиграл за "сливочных" в 253 матчах во всех турнирах, в которых забил 77 голов и отдал 72 ассиста.
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