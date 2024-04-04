Вероятный приход Килиана Мбаппе может внести раскол в раздевалку и поставить под сомнение положение бразильского вингера в команде. Француз может забрать любимую позицию Винисиуса на поле, поскольку тоже предпочитает играть слева.

Модрич застал Переса врасплох – обладатель "Золотого мяча" определился с местом продолжения карьеры

Как сообщает El debate, Ливерпуль, Челси и ПСЖ следят за ситуацией с бразильцем. Европейские гранды готовы предложить за Винисиуса более 200 миллионов евро. Отмечается, что сам вингер устал играть в чемпионате Испании, особые из-за отсутствия защиты со стороны судей и постоянных расистских нападок, которым он подвергается без принятия мер. Поэтому не исключается возможность, что Винисиус может покинуть Реал.

Если Челси сделает шаг в подписании Винисиуса, это пошатнет еще больше положение Михаила Мудрика в клубе. Бразилец станет основным конкурентом украинца за место в стартовом составе.

Напомним, Винисиус присоединился к Реалу в 2018 году. В целом он заиграл за "сливочных" в 253 матчах во всех турнирах, в которых забил 77 голов и отдал 72 ассиста.

Анчелотти – создатель рекордов ЛЧ: наслаждаемся величием тренера Лунина и Шевченко на пороге солидного юбилея