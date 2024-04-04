Карло Анчелотти и его Реал пишут историю на наших глазах. Уже в ближайшем поединке Лиги чемпионов итальянский тренер отметит юбилей.

Дон Карло возглавляет список тренеров, которые провели наибольшее количество матчей в Лиге чемпионов. Встреча с Манчестер Сити станет 200-й для наставника в турнире. Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR совершает экскурс в прошлое и вспоминает главные мгновения карьеры Карло Анчелотти в ЛЧ.

Премьера в Праге

Два Кубка европейских чемпионов Карло-футболист выиграл незадолго до завершения активных выступлений. После непродолжительного периода первой самостоятельной тренерской работы в Реджине (а до этого ассистентом в сборной Италии) 37-летний наставник возглавил Парму. Именно с "желто-синими" Анчелотти дебютировал на групповом турнире Лиги чемпионов.

Все началось с поединка против пражской Спарты 17 сентября 1997-го на стадионе Летна. Ровно через год хозяева разыграют здесь драму с киевским Динамо, которое начнет большой путь к полуфиналу Лиги чемпионов. Но в случае с дебютом Анчелотти все оказалось гораздо прозаичнее. Буффон, Тюрам, Кьеза и Креспо не смогли забить хотя бы гол в ворота чехов (0:0), а поединок запомнился, скорее, своей грубостью – рефери показал 10 желтых карточек.

По итогам группового этапа Парма финишировала второй, однако согласно регламенту в следующий раунд выходили победители групп и две лучшие вторые команды. Ребята Анчелотти оказались последними в этом рейтинге и прекратили борьбу. Лишь трижды в истории команда Анчелотти не преодолевала групповой этап Лиги чемпионов.

Успех имени Шевченко

Следующие два сезона в Лиге чемпионов Анчелотти провел в Турине. Первый поход за трофеем был довольно успешным – Ювентус дошел до полуфинала. Пока уже упомянутое Динамо Лобановского сражалось с Баварией, параллельно путевку в финал терял Ювентус. Команда дона Карло растеряла преимущество над Манчестер Юнайтед в обоих матчах (особенно болезненно было на Делле Альпи, когда МЮ отыгрался с 0:2). Мир еще не знал, что через месяц сэр Алекс Фергюсон сотворит похожее чудо и в битве с Баварией.

Но через четыре года Анчелотти будет по ту сторону баррикад и будет соревноваться уже с Ювентусом в роли наставника Милана. Нервные 120 минут на Олд Траффорд завершатся серией пенальти, где решающее слово скажет Андрей Шевченко. Наш форвард реализует свой удар и принесет первый большой тренерский трофей Анчелотти.

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Первая большая неудача

В 2005-м Милан с Анчелотти и Шевченко снова будет в финале. И на этот раз все завершится серией пенальти, однако теперь фортуна улыбнется сопернику – Ливерпулю. Один из самых драматичных матчей в истории футбола поражает своей драматургией. После того, как на перерыв команды ушли при счете 3:0 в пользу Милана, казалось, что Карло легко заберет второй трофей за три сезона.

Однако Стивен Джеррард, Владимир Шмицер и Хаби Алонсо были другого мнения. А в серии пенальти Ливерпуль вытащил Ежи Дудек. В тот вечер Андрей Шевченко свой пенальти не реализовал.

Анчелотти против украинских клубов: тотальное преимущество

Команды итальянского рекордсмена провели десять матчей в Лиге чемпионов против украинских грандов. Дважды Анчелотти играл против Динамо и восемь раз встречался с Шахтером. Лишь однажды украинский клуб не проиграл. Произошло это в октябре 2022-го, когда Шахтер разошелся миром с Реалом (1:1).

В остальных семи матчах Реал и Милан под руководством итальянского тренера побеждали "горняков". Без проблем Анчелотти справился и с Динамо. Киевляне дважды уступили его ПСЖ в 2012-м (1:4 и 0:2).

Более приятные воспоминания в украинского тренера Юрия Вернидуба. В сентябре 2021-го возглавляемый Вернидубом тираспольский Шериф победил Анчелотти в Мадриде. С тех пор Реал только пять раз уступал в Лиге чемпионов. Всего Анчелотти имеет 41 поражение в турнире.

Тренер побед

Зато ему нет равных по показателю побед. 114 матчей завершались с положительным для Карло итогом и это также рекорд турнира. Правда, вот-вот догнать Анчелотти может Пеп Гвардиола. У его команд лишь на пять побед меньше. Да и завоеванных ушастых кубков у Пепа пока меньше – три против четырех у Анчелотти.

В 2007-м итальянец взял еще один трофей с Миланом. Тяжелый выход из группы, неубедительные победы в плей-офф (мучения с Селтиком и камбэк с МЮ) и, в конце концов, реванш в финале с Ливерпулем. Гораздо легче было в 2014-м с Реалом. В 13-ти матчах того турнира Анчелотти не выиграл лишь дважды (ничья с Ювентусом 2:2 и поражение Дортмунду 0:2).

Последняя победа Анчелотти в ЛЧ датирована 2022-м. Тогда Реал легко обыграл в группе Шахтер, намучился в полуфинале с Манчестер Сити и минимально одолел в финале любимый для Карло Ливерпуль.

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Сейчас продолжается 21-й сезон Карло Анчелотти в Лиге чемпионов. Большинство рекордов самого престижного европейского турнира все еще принадлежат ему. 4 кубка, 114 побед, 199 матчей – таковы недосягаемые для других отметки абсолютного доминирования. И самое важное, что дон Карло все еще может улучшить каждую из этих цифр. Первая попытка уже 9 апреля, когда Реал встретится с Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы – тренера, который находится ближе всего к повторению уникальных достижений Анчелотти.