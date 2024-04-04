Вінісіуса переманюють з Реала – три клуби готові віддати 200 мільйонів євро, загроза для лідера збірної України
Нападник Реала Вінісіус стане предметом боротьби кількох європейських грандів, які готові заплатити за нього шалені кошти.
Ймовірний прихід Кіліана Мбаппе може внести розкол у роздягальню і поставити під сумнів становище бразильського вінгера у команді. Француз може забрати улюблену позицію Вінісіуса на полі, оскільки теж віддає перевагу грі зліва.
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Як повідомляє El debate, Ліверпуль, Челсі та ПСЖ стежать за ситуацією з бразильцем. Європейські гранди готові запропонувати за Вінісіуса понад 200 мільйонів євро. Зазначається, що сам вінгер втомився грати в чемпіонаті Іспанії, особливі через відсутність захисту з боку суддів та постійні расистські нападки, яким він піддається без вжиття заходів. Тому не виключається можливість, що Вінісіус може покинути Реал.
Якщо Челсі зробить крок у підписанні Вінісіуса, це похитне ще більше становище Михайла Мудрика в клубі. Бразилець стане основним конкурентом українця за місце у стартовому складі.
Нагадаємо, Вінісіус приєднався до Реала у 2018 році. Загалом він заграв за "вершкових" у 253 матчах у всіх турнірах, в яких забив 77 голів та віддав 72 асисти.
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