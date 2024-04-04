Ймовірний прихід Кіліана Мбаппе може внести розкол у роздягальню і поставити під сумнів становище бразильського вінгера у команді. Француз може забрати улюблену позицію Вінісіуса на полі, оскільки теж віддає перевагу грі зліва.

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Як повідомляє El debate, Ліверпуль, Челсі та ПСЖ стежать за ситуацією з бразильцем. Європейські гранди готові запропонувати за Вінісіуса понад 200 мільйонів євро. Зазначається, що сам вінгер втомився грати в чемпіонаті Іспанії, особливі через відсутність захисту з боку суддів та постійні расистські нападки, яким він піддається без вжиття заходів. Тому не виключається можливість, що Вінісіус може покинути Реал.

Якщо Челсі зробить крок у підписанні Вінісіуса, це похитне ще більше становище Михайла Мудрика в клубі. Бразилець стане основним конкурентом українця за місце у стартовому складі.

Нагадаємо, Вінісіус приєднався до Реала у 2018 році. Загалом він заграв за "вершкових" у 253 матчах у всіх турнірах, в яких забив 77 голів та віддав 72 асисти.

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