Лука Модрич хотел бы продлить контракт с Реалом и продолжить выступления в стане "бланкос".

Полузащитник Лука Модрич согласится продлить контракт с Реалом ещё на один год, если такое предложение поступит. Об этом информирует Diario Sport, ссылаясь на El Chiringuito. Сообщается, что 38-летний хорват уже уведомил об этом руководство "бланкос". Боссы мадридского клуба были застигнуты врасплох.

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Это – неожиданное решение, учитывая потерю Модричем места в стартовом составе Реала. Ранее Лука был недоволен получением малого количества игрового времени. Сообщалось, что он был готов всерьёз рассмотреть предложения от клубов из Саудовской Аравии.

Контракт Модрича с Реалом рассчитан до конца июня 2024 года. Он защищает цвета мадридской команды с 2012 года.

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