Барселона работает над летним трансфером Симонса, сообщает El Chiringuito. Каталонцы хотят арендовать хавбека у ПСЖ, а сам Хави мечтает о камбэке в родной клуб.

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Нидерландец воспитывался в Ла Масии, однако в 16 лет перешел в ПСЖ. Контракт рассчитан еще на три года. В Париже он не получил достаточно шансов, но прорыв случился в прошлом сезоне в аренде в ПСВ.

Текущую кампанию Симонс проводит в РБ Лейпциг также на правах аренды, выбив 9 голов и 13 ассистов. В немецком клубе планируют сделать все возможное, чтобы выиграть конкуренцию у Барсы и сохранить Хави еще на год.