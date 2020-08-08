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Винисиус разочарован количеством игрового времени в Реале – ПСЖ заинтересован в трансфере

21:43 - Читати українською
Винисиус разочарован количеством игрового времени в Реале – ПСЖ заинтересован в трансфере
Винисиус Жуниор / Marca

Вингер Реала Винисиус Жуниор рассуждает насчет ухода из мадридского клуба.

9’ Рахим Стерлинг
68’ Габриэл Жезус
 
Карим Бензема 28’
9’ Рахим Стерлинг
28’ Карим Бензема
68’ Габриэл Жезус

Винисиус разочарован тем, что так и не получил шанса в матча 1/8 Лиги чемпионов против Манчестер Сити, сообщает Marca.

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Бразилец убежден, что он старательно работал во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, и находился в лучшей форме в последнее время, чем Эден Азар. Добавим, что Винисиус появлялся на поле со стартовых минут всего 4 раза из 12 после возобновления сезона.

Отмечается, что за ситуацией внимательно следит ПСЖ. Спортивный директор парижан Леонардо регулярно делает запросы насчет вингера и хочет видеть бразильца в составе своей команды даже на правах аренды.

К слову, Винисиус целом провел 38 поединков в составе "сливочных" в прошлом сезоне, записав в свой актив 5 голов и 4 ассиста.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сити - Реал Мадрид Эден Эден Азар ПСЖ ПСЖ Испания Трансферы Жуниор Жуниор Винисиус Трансферы ПСЖ
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