Винисиус разочарован количеством игрового времени в Реале – ПСЖ заинтересован в трансфере

Винисиус разочарован тем, что так и не получил шанса в матча 1/8 Лиги чемпионов против Манчестер Сити, сообщает Marca.

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Бразилец убежден, что он старательно работал во время паузы, вызванной пандемией коронавируса, и находился в лучшей форме в последнее время, чем Эден Азар. Добавим, что Винисиус появлялся на поле со стартовых минут всего 4 раза из 12 после возобновления сезона.

Отмечается, что за ситуацией внимательно следит ПСЖ. Спортивный директор парижан Леонардо регулярно делает запросы насчет вингера и хочет видеть бразильца в составе своей команды даже на правах аренды.

К слову, Винисиус целом провел 38 поединков в составе "сливочных" в прошлом сезоне, записав в свой актив 5 голов и 4 ассиста.

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