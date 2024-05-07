Руководители "кулес" активно готовятся не только к новому сезону 2024/25, но и заглядывают в будущее. Вероятно, Хави покинет Барселону после окончания его контракта в 2025 году. "Блаугранас" уже подыскали ему замену.

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Как сообщает Diario SPORT, руководство Барселоны надеется, что Луис Энрике вернется в Каталонию после того, как его контракт с ПСЖ закончится через сезон. Впрочем, планы "блаугранас" могут сорваться, поскольку катарские боссы довольны работой испанца во главе команды и намерены уже предложить ему пролонгацию соглашения.

Напомним, Луис Энрике во главе ПСЖ взял уже два трофея – титул чемпиона Франции и Суперкубок. Парижане борются за выход в финал Лиги чемпионов, а также в конце мая сыграют в финале Кубка Франции.

Луис Энрике тренировал Барселону в период с 2014 по 2017 годы. С "кулес" специалист дважды завоевывал чемпионство в Испании и выигрывал Лигу чемпионов в сезоне 2014/15.

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