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Вінісіус розчарований кількістю ігрового часу в Реалі – ПСЖ зацікавлений у трансфері

21:40 - Читать на русском
Вінісіус розчарований кількістю ігрового часу в Реалі – ПСЖ зацікавлений у трансфері
Вінісіус Жуніор / Marca

Вінгер Реала Вінісіус Жуніор розмірковує щодо відходу з мадридського клубу.

9’ Рахім Стерлінг
68’ Габріел Жезус
 
Карім Бензема 28’
9’ Рахім Стерлінг
28’ Карім Бензема
68’ Габріел Жезус

Вінісіус розчарований тим, що так і не отримав шансу в матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, повідомляє Marca.

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Бразилець переконаний, що старанно працював під час паузи, викликану пандемією коронавірусу, та перебував у кращій формі останнім часом, аніж Еден Азар. Додамо, що Вінісіус з'являвся на полі зі стартових хвилин лише 4 рази з 12 після поновлення сезону.

Зазначається, що за ситуацією уважно слідкує ПСЖ. Спортивний директор парижан Леонардо регулярно робить запити щодо вінгера та бажає бачити бразильця у складі своєї команди навіть на правах оренди.

До слова, Вінісіус загалом провів 38 поєдинків у складі "вершкових" в минулому сезоні, записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти.

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Манчестер Сіті - Реал Мадрид Еден Еден Азар ПСЖ ПСЖ Іспанія Трансфери Жуніор Жуніор Вінісіус Трансфери ПСЖ
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