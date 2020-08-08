Вінісіус розчарований кількістю ігрового часу в Реалі – ПСЖ зацікавлений у трансфері

Вінісіус розчарований тим, що так і не отримав шансу в матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, повідомляє Marca.

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Бразилець переконаний, що старанно працював під час паузи, викликану пандемією коронавірусу, та перебував у кращій формі останнім часом, аніж Еден Азар. Додамо, що Вінісіус з'являвся на полі зі стартових хвилин лише 4 рази з 12 після поновлення сезону.

Зазначається, що за ситуацією уважно слідкує ПСЖ. Спортивний директор парижан Леонардо регулярно робить запити щодо вінгера та бажає бачити бразильця у складі своєї команди навіть на правах оренди.

До слова, Вінісіус загалом провів 38 поєдинків у складі "вершкових" в минулому сезоні, записавши до свого активу 5 голів та 4 асисти.

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