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Манчестер Сити – Реал – видео голов Стерлинга и Бензема

22:33 - Читати українською
Манчестер Сити – Реал – видео голов Стерлинга и Бензема
Манчестер Сити – Реал – видео голов

Манчестер Сити и Реал встречаются в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Реал на "Футбол 24".

9’ Рахим Стерлинг
68’ Габриэл Жезус
 
Карим Бензема 28’
9’ Рахим Стерлинг
28’ Карим Бензема
68’ Габриэл Жезус

Манчестер Сити открыл счет уже на 9 минуте поединка благодаря ошибке Рафаэля Варана. Француз получил мяч возле штрафной площадки Реала, а потом слишком долго решал, что делать дальше. Жезус набежал, забрал кожаного и прострелил на Стерлинга – 1:0

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Реал смог ответить в середине тайма. Родриго Гоис на правом фланге разобрался с Канселу и выполнил отличную подачу на Бензема. Форвард "сливочных" использовал свой шанс.

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