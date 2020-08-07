Манчестер Сити – Реал – видео голов Стерлинга и Бензема

Манчестер Сити и Реал встречаются в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча Манчестер Сити – Реал на "Футбол 24".

Манчестер Сити открыл счет уже на 9 минуте поединка благодаря ошибке Рафаэля Варана. Француз получил мяч возле штрафной площадки Реала, а потом слишком долго решал, что делать дальше. Жезус набежал, забрал кожаного и прострелил на Стерлинга – 1:0

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Реал смог ответить в середине тайма. Родриго Гоис на правом фланге разобрался с Канселу и выполнил отличную подачу на Бензема. Форвард "сливочных" использовал свой шанс.