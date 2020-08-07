Манчестер Сити – Реал: конкуренты Зинченко и Лунина привозят голы, крутой футбол с бешеной интригой

Матч, как и онлайн-трансляция Манчестер Сити – Реал на "Футбол 24", стартовал в 22:00. Первую встречу выиграла команда Зинченко 2:1. Сможет ли Зидан отыграться, или это будет первый вылет французского тренера за 16 раундов плей-офф Лиги чемпионов? Мадрид никогда не делал камбэк после домашнего поражения (4 вылета). В то же время Манчестер Сити всегда (7 раз) проходил дальше после выездной победы в первом матче главного еврокубка. Поэтому сегодня должна была оборваться чья историческая серия.

Манчестер Сити – Реал – видео голов Стерлинга и Бензема

Первый удар и угловой с Сити, хотя Реал начал с владения мячом под 70%. Это Де Брюйне дальним выстрелом с рикошетом заработал угловой, после которого гости спокойно отбились. А потом Мадрид сам наварил. Милитао и Куртуа затеяли перепасовку в пределах своей штрафной, а дальше подставили Варана. Чемпион мира получил не лучший пас, но и сам не был готов к прессингу Жезуса. Бразилец вывел Стерлинга уже на пустые ворота, потому что конкурент Лунина (в следующем сезоне) где-то себе блуждал. Новая волна атак Сити, чемпионы Испании плывут. Фоден и Стерлинг пробивают из пределов штрафной – блок и выше.

Манчестер Сити – Реал: онлайн-трансляция матча 1/8 ЛЧ, в котором Зинченко может выйти в четвертьфинал

Рахим сделал все для гола, убрав соперника перед вратарской, но затем упал вместо того, чтобы пробить. Ответ Реала был очень крутой. Азар в разрез, Бензема легко отыграл Ляпорта. И только Эдерсон оказался на месте, как и в последующем моменте Карима, но здесь уже и расстояние было побольше, и удар проще. А вот и 1:1. Канселу, вышедший вместо Зинченко слева (украинец в запасе, Менди дисквалифицирован), легко дал себя переиграть Родриго. Бразилец мягко подал, а Бензема перевисел и Ляпорта, и бывшего лидера Шахтера Фернандиньо.

Канселу неплохо пробил издали. Куртуа с огромным трудом отбил перед собой, но там не нашлось никого на добивании. Быстрая игра на встречных курсах. Манчестер Сити снова получше выглядит. А вот будущий конкурент Лунина играет ну очень уж нервно. Опять голкипер сборной Бельгии просто подарил сопернику мяч. Дальний удар Фодена пролетает в сантиметрах от цели. Сити вдвое чаще стреляет (8:4), но Мадрид более точен (3:2). Оба стопроцентных момента команды реализовали. Интрига закручивается до максимума.