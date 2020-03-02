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УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ РЕАЛ МАДРИД - БАРСЕЛОНА ВОРСКЛА - ШАХТЕР РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ

Реал – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча

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Реал – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – видео голов и обзор матча 1 марта 2020

Реал обыграл Барселону (2:0) в рамках 26-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор Эль Класико на "Футбол 24".

71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас
 
71’ Жуниор Винисиус
90+2’ Мариано Диас

Матч и онлайн-трансляция Реал Мадрид – Барселона стартовал в 22:00 по Киеву. Каталонцы опережали своего оппонента на 2 очка, поэтому победа позволяла команде Зидана вернуть лидерство в турнирной таблице Примеры.

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Реал превосходил соперника на протяжении большей части матча, но сумел забить лишь на 71-й минуте. Винисиус Жуниор выскочил на оперативный простор и точно пробил в ближний угол ворот тер Штегена – весомую роль сыграл рикошет от Жерара Пике. В конце матча Мариано удвоил преимущество мадридцев, точно пробив мимо тер Штегена в ближний угол.

2:0 – Кике Сетьен проиграл свое дебютное Класико, а Реал обошел Барселону и стал лидером чемпионата Испании.

Реал Мадрид уверенно победил Барселону в Эль Класико и вернул лидерство в Примере

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Видеоновости Испания Реал Мадрид - Барселона Барселона Барселона Класіко Реал Мадрид Реал Мадрид
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