Реал – Барселона – 2:0 – видео голов и обзор матча

Реал обыграл Барселону (2:0) в рамках 26-го тура Примеры. Смотрите видео голов и обзор Эль Класико на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Реал Мадрид – Барселона стартовал в 22:00 по Киеву. Каталонцы опережали своего оппонента на 2 очка, поэтому победа позволяла команде Зидана вернуть лидерство в турнирной таблице Примеры.

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Реал превосходил соперника на протяжении большей части матча, но сумел забить лишь на 71-й минуте. Винисиус Жуниор выскочил на оперативный простор и точно пробил в ближний угол ворот тер Штегена – весомую роль сыграл рикошет от Жерара Пике. В конце матча Мариано удвоил преимущество мадридцев, точно пробив мимо тер Штегена в ближний угол.

2:0 – Кике Сетьен проиграл свое дебютное Класико, а Реал обошел Барселону и стал лидером чемпионата Испании.

Реал Мадрид уверенно победил Барселону в Эль Класико и вернул лидерство в Примере