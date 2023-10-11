Эден Азар объявил о завершении профессиональной карьеры всего в 32 года. До этого он скатился за три сезона после громкого трансфера в Реал Мадрид. "Футбол 24" вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает о 10 игроках, за которых платили огромные деньги, а все завершилось проблемами, как на футбольном поле, так и в финансовой отчетности.

Азар официально объявил о завершении карьеры

Футбольный мир устроен таким образом, что на его вершине редко происходят перемены. Лучшим клубам сейчас уже даже необязательно постоянно добывать титул за титулом. Их бренды настолько сильны, что позволяют генерировать огромную прибыль даже во времена игрового кризиса. Часто клубы пытаются его преодолеть, совершая безумные трансферы. Впрочем, серьезные инвестиции не дают гарантии. Лучше всего об этом знают болельщики Реала, Барселоны, Манчестер Юнайтед и Челси. Лишь эта четверка платила большие деньги за наиболее провальные переходы, попавшие в наш список.

Кака (Милан ⇒ Реал)

Сумма трансфера: 67 миллионов евро (здесь и дальше – цены, согласно Transfermarkt)

Статистика в Реале: 120 матчей (26 голов, 39 ассистов), 3 трофея

Дальнейшая карьера: Милан, Орландо, Сан-Паулу

Вероятно, лучший игрок Милана в XXI веке говорил, что покинуть Сан-Сиро мог его заставить лишь Реал. На самом деле, это сделали финансовые проблемы, которые уже тогда начали поглощать клуб Берлускони. В Мадриде от бразильца ждали игры уровня обладателя "Золотого мяча", но Кака так и не раскрыл свой потенциал на полную. По-настоящему провальным этот трансфер делает уход игрока свободным агентом, ведь статистику нельзя назвать ужасающей. Просто ожидания были гораздо выше. В конце концов, это можно сказать о каждом футболисте в нашем списке.

Андрей Шевченко (Милан ⇒ Челси)

Сумма трансфера: 44 миллиона евро

Статистика в Челси: 77 матчей (22 гола, 12 ассистов), 3 трофея

Дальнейшая карьера: Милан, Динамо Киев

Здесь, прежде всего, нужно абстрагироваться от "сухих" цифр. Это сейчас такая сумма трансфера не кажется огромной. Однако, учитывая футбольную инфляцию, получаем самый дорогой трансфер в истории АПЛ. В наши дни это было бы больше 200 миллионов. Единственный позитив, которого достиг Шевченко, – это довольная жена. Украинец просто исполнил желание семьи перебраться в Лондон, а вот с футболом у него не сложилось. Здесь и травмы помешали, и с Моуринью общий язык не удалось найти, и конкуренты играли лучше. Компенсировать хотя бы часть расходов Челси не смог.

Филиппе Коутинью (Ливерпуль ⇒ Барселона)

Сумма трансфера: 135 миллионов евро

Статистика в Барселоне: 106 матчей (25 голов, 11 ассистов), 5 трофеев

Дальнейшая карьера: Бавария, Астон Вилла, Аль-Духайль

Переход с привкусом скандала. Коутинью настолько хотел в Барселону, что перебрался туда даже посреди сезона. Ливерпуль выжал максимум из ситуации, получив щедрую компенсацию. Однако бразилец не повторил путь Луиса Суареса, ставшего легендой каталонцев. Уже через полтора года Барса начала отдавать Коутинью в аренды. В Астон Виллу он перешел за 20 млн. Ущерб испанского клуба превышает 100 миллионов. Сейчас Фелиппе играет в Катаре.

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Джейдон Санчо (Боруссия Д ⇒ Манчестер Юнайтед)

Сумма трансфера: 85 миллионов евро

Статистика в Манчестер Юнайтед: 82 матча (12 голов, 6 ассистов), 1 трофей

Дальнейшая карьера: -

Вероятно, самый близкий в этом списке к Азару. Санчо в Дортмунде имел показатели почти одно результативное действие за матч. МЮ рассчитывал, что этот игрок станет центральной фигурой нового проекта. Получили инфантильного парня и нарушителя режима. В конце концов, Эрик Тэн Хаг не выдержал и отстранил Джейдона от первой команды. Клуб рассчитывает хоть немного отбить инвестиции. Санчо всего 23 года, так что желающие купить его найдутся без проблем.

Хуан Себастьян Верон (Лацио ⇒ Манчестер Юнайтед)

Сумма трансфера: 42 миллиона евро

Статистика в Манчестер Юнайтед: 82 матча (11 голов, 15 ассистов), 1 трофей

Дальнейшая карьера: Челси, Интер, Эстудиантес

Один из лучших полузащитников мира своего поколения сам виноват, что не закрепился в Манчестере. Моментами Верон демонстрировал солидную игру, но не хватало стабильности, которой требуют от игрока с таким ценником. Дело в том, что аргентинец отказался от изучения английского, поэтому почти ни с кем в команде не общался. Алекс Фергюсон пытался защищать своего игрока от критики, но был вынужден его продать, снизив цену на 50%.

Фернандо Торрес (Ливерпуль ⇒ Челси)

Сумма трансфера: 58 миллионов евро

Статистика в Челси: 142 матча (45 голов, 35 ассистов), 3 трофея

Дальнейшая карьера: Милан, Атлетико, Саган Тосу

Это была трансферная бомба, рекорд для британского футбола. Икона Энфилда решилась на измену, соблазнившись деньгами. Ливерпуль не хотел продавать своего лидера, но Торрес даже подал официальный запрос на трансфер. Испанец не смог перенести уровень своей игры в новый клуб, часто являлся объектом для насмешек. Начало было катастрофическим – один гол за полгода, сухая "серия" почти на тысячу минут. Однако фаны Челси забыли все эти страдания благодаря легендарному полуфиналу ЛЧ с Барселоной.

Лука Йович (Айнтрахт ⇒ Реал)

Сумма трансфера: 63 миллиона евро

Статистика в Реале: 51 матч (3 гола, 5 ассистов), 5 трофеев

Дальнейшая карьера: Айнтрахт, Фиорентина, Милан

Реал верил, что серб сможет заменить Карима Бензема. Йович получал достаточно шансов, но оказался бомбардиром одного сезона. Больше он не демонстрировал даже намека на прежнюю результативность. Не помогла и аренда в Айнтрахте. В итоге серб покинул Мадрид без компенсации и пытается возродить карьеру в Серии А.

Антуан Гризманн (Атлетико ⇒ Барселона)

Сумма трансфера: 130 миллионов евро

Статистика в Реале: 102 матча (35 голов 17 ассистов), 1 трофей

Дальнейшая карьера: Атлетико

Француза не следует оценивать исключительно по игровым показателям. В таком контексте говорить о провале на Камп Ноу не совсем справедливо. Другое дело, что после драмы, которую разыграл Гризманн, нужно было дать в разы больше. Эпопея с трансфером растянулась на два года. Поначалу Антуан отказал Барсе, о чем компания Жерара Пике снимала фильм. Через год ситуация повторилась. Тогда Атлетико отказался вести переговоры. Формально Гризманн сам выкупил свой контракт (конечно, деньги он получил от каталонцев). Это была заявка занять трон лучшего игрока лиги, потерявшей Криштиану и готовившейся к прощанию с Месси. Однако француз не смог стать главной звездой даже в Барсе и через несколько сезонов был вынужден извиниться перед Атлетико.

Ромелу Лукаку (Интер ⇒ Челси)

Сумма трансфера: 113 миллионов евро

Статистика в Челси: 44 матча (15 голов, 2 ассиста), 1 трофей

Дальнейшая карьера: Интер, Рома

Под руководством Антонио Конте бельгиец стал форвардом-убийцей. Этот дуэт привел Интер к чемпионству. Лукаку не стеснялся говорить, как любит миланский клуб. Но как только на горизонте появился Челси, риторика поменялась. Ромелу ныл, чтобы его отпустили в Лондон, потому что там детская мечта. Очередной камбек снова не удался. Лукаку забивал, но чаще порождал конфликты и скандалы. Через год уже со слезами выбивал себе возвращение в Интер – клуб, где его якобы любили по-настоящему. Потом Ром предаст и "нерадзурри", но это другая история. Лукаку в Челси – это не о футболе, а о склоках и его игрока, которое не оставляет места хоть почему-то хорошему.

Эден Азар (Челси ⇒ Реал), 7 трофеев

Сумма трансфера: 115 миллионов евро

Статистика в Реале: 76 матчей (7 голов, 12 ассистов)

Дальнейшая карьера: завершение

Заменить Криштиану Роналду – невозможно. Впрочем, никто даже представить не мог, насколько провально справится с этой задачей Эден Азар. Дело даже не в сумме трансфера и не в показателях игрока в составе Челси. Фактически бельгиец в Мадриде не был футболистом. Азар даже не пытался что-то кому-то доказывать. Жил в свое удовольствие. Организм не выдерживал нагрузки и давал сбои. Около двух десятков разных травм, более пятисот дней в лазарете за три сезона. Эден объявил о завершении карьеры в 32 года, но на самом деле это произошло гораздо раньше.