Действующее соглашение итальянского специалиста с мадридцами истекает летом 2024 года. Несмотря на то, что сам Анчелотти не отвечает на вопросы о своем будущем, его связывают со сборной Бразилии.

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Как информирует AS, руководство Реала на замену итальянца рассматривает три кандидатуры: Хаби Алонсо, который работает с Байером, тренера молодежной команды U19 Альваро Арбелоа и наставника Кастильи Рауля. Посторонние специалисты пока не являются приоритетом. Что касается Зинедина Зидана, то его возвращение не исключается, но не рассматривается как основной вариант.

Ранее сообщалось, что у Хаби Алонсо есть пункт в контракте с Байером, который позволит ему покинуть немцев бесплатно.

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