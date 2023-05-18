Представители Реала очень эмоционально вели себя во время провального полуфинального поединка с Манчестер Сити (0:4) в Лиге чемпионов.

Исключением не стал Винисиус, обычно демонстрирующий всем свои эмоции. В частности, после первого гола бразильский вингер набросился на Карло Анчелотти.

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Футболист подошел к боковой линии и в экспрессивной манере упрекнул итальянца в том, что команда слишком глубоко отошла назад вместо того, чтобы давить на ворота соперника. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

После игры журналисты спросили у Анчелотти, что ему говорил Винисиус. Коуч мадридцев ответил: "Я не знаю, я не помню".

В итоге Реал пропустил еще трижды и простился с Лигой чемпионов. Манчестер Сити сыграет с Интером в финале 10 июня.

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