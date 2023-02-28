Вингер Реала Винисиус Жуниор будет иметь на выбор два варианта.

Бразильцу в начале текущего сезона руководство сливочных предложило сменить номер. Но Винисиус отказался из-за предрассудков. Он считает, что 20-й – счастливый номер, поскольку, играя под ним, он забил гол Ливерпулю в финале Лиги чемпионов прошлого сезона.

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Ожидается, что летом клуб все же уговорит вингера сменить цифры на футболке. Руководство предложит взять ему 7-й или 11-й номер. Пока эти номера закреплены за Азаром и Асенсио, но оба могут покинуть Реал. Об этом сообщает журналист Бруно Андраде.

В этом сезоне Винисиус сыграл за мадридцев в 22 матчах Ла Лиги. Он забил 7 голов и сделал 4 результативных передачи. Напомним, что под 7-м номером в Реале играл Криштиану Роналду, а также легенда испанского футбола Рауль.

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