Лига чемпионов: награду игрока недели ожидаемо забрал палач Ливерпуля
24 февраля 17:20 - Читати українською
Голосование за лучшего игрока второй недели 1/8 финала ЛЧ было слишком предсказуемым.
завершено
14’ Мохамед Салах
Винисиус Жуниор 21’
Винисиус Жуниор 36’
Эдер Милитао 47’
Карим Бензема 56’
Карим Бензема 67’
14’ Мохамед Салах
21’ Винисиус Жуниор
36’ Винисиус Жуниор
47’ Эдер Милитао
56’ Карим Бензема
67’ Карим Бензема
Награду забрал вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор, ярко выступивший в гостевом матче против Ливерпуля.
Бразилец дважды поразил ворота "красных" и отдал результативную передачу на Бензема. Этого вполне хватило, чтобы опередить в голосовании Ирвинга Лосано (Наполи), Хакана Чалханоглу (Интер) и Рияда Мареза (Манчестер Сити). По итогам предыдущей недели лучшим игроком ЛЧ признали хавбека Бенфики Фредрика Аурснеса.
Напомним, главный клубный турнир Европы берет паузу до 7 марта и ответных матчей 1/8 финала.
Реал уничтожил Ливерпуль на Энфилде: эпичные фейлы киперов, Винисиус разрывает, Бензема – главный "палач" мерсисайдцев
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter