Вінгер Реала Вінісіус Жуніор буде мати на вибір два варіанти.

Бразильцю на початку поточного сезону керівництво вершкових запропонували змінити номер. Але Вінісіус відмовився через забобони. Він вважає, що 20-ка – щасливий номер, оскільки граючи під ним, він забив гол Ліверпулю у фіналі Ліги чемпіонів минулого сезону.

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Очікується, що влітку клуб все ж таки вмовить вінгера змінити цифри на футболці. Керівництво запропонує взяти йому 7-й або 11-й номер. Наразі ці номери закріплені за Азаром і Асенсіо, але обидва можуть покинути Реал. Про це повідомляє журналіст Бруно Андраде.

В цьому сезоні Вінісіус зіграв за мадридців у 22 матчах Ла Ліги. Він забив 7 голів та зробив 4 результативні передачі. Нагадаємо, що під 7-м номером у Реалі грав Кріштіану Роналду, а також легенда іспанського футболу Рауль.

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