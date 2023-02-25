Атлетико расписал ничью с Реалом (1:1) в 23-м туре Ла Лиги. Отчет и обзор мадридского дерби читайте на Футбол 24.

Особенность дерби

Поединок был особенным для Диего Симеоне, ведь он стал тренером, проведшим наибольшее количество матчей (425) во главе одного клуба в истории Ла Лиги. Также Эль-Чоло сравнялся с Луисом Арагонесом, в обоих по 612 поединков на посту коуча мадридцев, что является клубным рекордом.

Трепетным было дерби и для "бланкос", ведь началось с минуты молчания в память об Амансио Амаро – легендарном экс-игроку, отошедшим в вечность посреди недели. После стартового свистка Реал выглядел окрыленным и сумел зажать визави.

Продолжение шоу а-ля в ЛЧ, но без голов

Подопечные Карло Анчелотти посреди недели устроили шоу, эффектно обыграв Ливерпуль со счетом 5:2. Сегодня они тоже создали ряд моментов. Если все перечислять, может не хватить времени. Первый удар нанес Рюдигер, традиционно активно подключающийся к атакам. Мимо. Асенсио должен был забивать, но Облак выдал отличный сейв. Бензема минимум дважды получал мяч в штрафной, но пробивал выше. Ну и как без Винисиуса. Бразилец простреливал, накручивал соперников, выходил на ударные позиции, зарабатывал на себе желтые.

Куртуа впервые вступил в игру на 21-й минуте. Выстрел Карраско после роскошной передачи не стал проблемой конкурента Андрея Лунина. Также "матрасники" еще имели опасный угловой. Однако Симеоне понес серьезную утрату – Рейнилду травмировался и покинул поле на носилках. Вероятно, сезон для него завершен. Защитника заменил Хименес.

Выпад Атлетико никак не изменил рисунок игры – Реал тотально доминировал, находясь едва ли не всем составом на чужой половине поля. Но, несмотря на моменты, которые были у Себальоса и Бензема, Облак удержал свои ворота сухими до свистка на перерыв.

Давление Реала и подарок, которым воспользуются не сразу

На самом деле, мало что изменилось после того, как арбитр дал свисток и второй тайм стартовал. Реал продолжал доминировать, а Атлетико искал шансы на контратаках. Самым активным был Винисиус, который включал свою скорость и минимум дважды за 10 минут прорывался в штрафную, создавая серьезную опасность обороне "матрасников".

Лучший момент у Атлетико был на 60-й, когда Карраско отдал в центр на Гризманна, а Антуан в касание пробил – мяч прокатился в нескольких сантиметрах от стойки. Помочь Мадриду решил отмахнувшийся от Рюдигера Анхель Корреа – мощный удар локтем в грудь. Прямая красная!

Эффектная развязка на Сантьяго Бернабеу

Анчелотти решил освежить полузащиту, выпустив Модрича, Камавинга и Чуамени вместо Себальоса, Крооса и Асенсио. Вальверде поднялся в атаку. Но, несмотря на свежую кровь и численное преимущество, Реалу было сложно пробить мощную оборону визави. Более того, "матрасники" усилиями Гризманна и Карраско опасно отвечали. И добились желаемого. Подачу Антуана со стандарта головой эффектно замкнул Хосе Мария Хименес, вынужденно вышедший в первом тайме.

Однако Реал быстро отыгрался. 18-летний Альваро Родригес, джокер Анчелотти, лишился опеки визави и перевел сферу в ворота после передачи Модрича с углового! Давление на владение Облака не уменьшалось, но результата это не дало. Ничья. Отставание "бланкос" от Барселоны, имеющей матч в запасе, составляет 7 очков. Атлетико от каталонцев разделяют 17 пунктов.