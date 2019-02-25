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Винисиус: Месси – невероятный игрок, но Реал его не боится

15:24 41 Читати українською
Винисиус: Месси – невероятный игрок, но Реал его не боится
Жуниор Винисиус / Фото talksport

Нападающий Реала Жуниор Винисиус поделился мыслями перед ответным матчем 1/2 финала Кубка Испании против Барселоны.

"Мы готовы к Класико. 2 матча за неделю, всем болельщикам футбола это понравится. Очень хочу сыграть, это важные поединки. Всем футболистам нравится играть в Класико.

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Месси? Он хорош, как и всегда. Он невероятный игрок, но нас его форма не пугает. Мы готовы, у нас в команде лучшие игроки мира", – цитирует Винисиуса Diario Sport.

Напомним, Реал проведет 2 поединка подряд с Барселоной 27 февраля и 2 марта. Встречи состоятся в рамках ответного матча Кубка Испании (счет первого поединка 1:1) и 26-го тура Ла Лиги соответственно.

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Кубок Испании1/2 финала, ответные матчи

Реал Мадрид - Барселона: Среда 27 февраля 2019

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