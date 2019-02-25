toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО - ЗОРЯ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ

Вінісіус: Мессі – неймовірний гравець, але Реал його не боїться

15:24 434 Читать на русском
Вінісіус: Мессі – неймовірний гравець, але Реал його не боїться
Жуніор Вінісіус / Фото talksport

Нападник Реала Жуніор Вінісіус поділився думками перед матчем-відповіддю 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Барселони.

"Ми готові до Класіко. 2 матчі за тиждень, всім уболівальникам футболу це сподобається. Дуже хочу зіграти, це важливі поєдинки. Всім футболістам подобається грати в Класіко.

Неймар зі сльозами на очках розповів про свої стосунки з Мессі – зворушливе відео

Мессі? Він хороший, як і завжди. Він неймовірний гравець, але нас його форма не лякає. Ми готові, у нас в команді найкращі гравці світу", – цитує Вінісіуса Diario Sport.

Нагадаємо, Реал проведе 2 поєдинки поспіль з Барселоною 27 лютого та 2 березня. Зустрічі відбудуться в рамках матчу-відповіді Кубка Іспанії (рахунок першого поєдинку 1:1) та 26-го туру Ла Ліги відповідно.

Ель Класіко майбутнього: Лунін, де Йонг, Дембеле, Вінісіус й інші молоді зірки Реала та Барселони

Кубок Іспанії1/2 фіналу, матчі-відповіді

Реал Мадрид - Барселона: Середа 27 лютого 2019

Реал Мадрид
до матчу
2
дн
:
5
год
:
57
хв
Барселона
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Іспанія Реал Мадрид - Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид Ліонель Мессі Ліонель Мессі Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
    Україна — 08:006821 Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ
2
год
:
27
хв
Динамо
18:30
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук