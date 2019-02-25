Вінісіус: Мессі – неймовірний гравець, але Реал його не боїться

Нападник Реала Жуніор Вінісіус поділився думками перед матчем-відповіддю 1/2 фіналу Кубка Іспанії проти Барселони.

"Ми готові до Класіко. 2 матчі за тиждень, всім уболівальникам футболу це сподобається. Дуже хочу зіграти, це важливі поєдинки. Всім футболістам подобається грати в Класіко.

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Мессі? Він хороший, як і завжди. Він неймовірний гравець, але нас його форма не лякає. Ми готові, у нас в команді найкращі гравці світу", – цитує Вінісіуса Diario Sport.

Нагадаємо, Реал проведе 2 поєдинки поспіль з Барселоною 27 лютого та 2 березня. Зустрічі відбудуться в рамках матчу-відповіді Кубка Іспанії (рахунок першого поєдинку 1:1) та 26-го туру Ла Ліги відповідно.

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