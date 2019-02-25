Неймар со слезами на глазках рассказал о своих отношениях с Месси – трогательное видео

Форвард ПСЖ Неймар расчувствовался, рассказывая о поддержке со стороны нападающего Барселоны Лионеля Месси.
"Честно говоря, мне очень сложно говорить о Месси, потому что для меня в Барселоне все было по-особенному, и я говорю об этом всем.
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В момент, когда мне больше всего нужна была поддержка, лучший футболист мира пришел и сказал: "Я готов помочь тебе", – цитирует Неймара издание AS.
Напомним, Неймар защищал цвета Барсы в 2013-2017 годах. Летом 2017 года 27-летний бразилец перешел во французский ПСЖ за 222 млн евро.
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