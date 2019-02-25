Неймар со слезами на глазках рассказал о своих отношениях с Месси – трогательное видео

Форвард ПСЖ Неймар расчувствовался, рассказывая о поддержке со стороны нападающего Барселоны Лионеля Месси.

"Честно говоря, мне очень сложно говорить о Месси, потому что для меня в Барселоне все было по-особенному, и я говорю об этом всем.

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В момент, когда мне больше всего нужна была поддержка, лучший футболист мира пришел и сказал: "Я готов помочь тебе", – цитирует Неймара издание AS.

Напомним, Неймар защищал цвета Барсы в 2013-2017 годах. Летом 2017 года 27-летний бразилец перешел во французский ПСЖ за 222 млн евро.

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Neymar (in tears):

"I tell this story to everyone, at the time when I needed support the most, the man on the team (FC Barcelona), the best player in the world, came and gave me a hand. Leo means a lot to me".pic.twitter.com/sXmVa2w4qC — Nadyice (@nadyice_) 24 лютого 2019 р.

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