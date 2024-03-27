Хитрый гол звезды Реала в видеообзоре безумного матча Испания – Бразилия – 3:3
10:22 - Читати українською
Испания и Бразилия не сумели определить победителя в очном товарищеском матче.
На Сантьяго Бернабеу "Фурия Роха" и "Селесао" устроили настоящее шоу для зрителей. Испания вышла вперед благодаря пенальти, который удачно реализовал Родри. Отыграться Бразилии удалось лишь в конце первого тайма. Нападающий Реала Родриго воспользовался ошибкой в обороне и перебросил мяч через Симона.
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После перерыва зрители увидели еще четыре гола. Все тот же Родри вывел Испанию вперед, но гол Пакета на 7 добавленной минуте спас Бразилию от поражения. В итоге боевые 3:3.
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