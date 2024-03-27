Нападающий сборной Бразилии Винисиус в очередной раз продемонстрировал несдержанность в матче против Испании (3:3).

Товарищеская встреча между испанцами и "Селесао" запомнилась не только голевой перестрелкой, но и схваткой на поле между звездой Реала и Эмериком Ляпортом.

Хитрый гол звезды Реала в видеообзоре безумного матча Испания – Бразилия – 3:3

Винисиус подошел к защитнику сборной Испании сзади и толкнул его. Ляпорт сделал репост видео наглого поведения бразильца и сопроводил его комментарием: "Возможно, он хотел потанцевать?"

Напомним, товарищеский матч между Испанией и Бразилией закончился со счетом 3:3.

Эндрику хватило пяти минут для гола на Бернабеу – Бразилия разыграла яркую ничью с Испанией с тремя пенальти