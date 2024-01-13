Как сообщал Футбол 24, полузащитник Шахтера Алексей Кащук может перебраться в Хайдук. Хорваты хотели подписать игрока летом, а сейчас с еще большей заинтересованностью пытаются оформить трансфер, поскольку им необходимо срочно усилить правый фланг.

Шахтер объявил о продлении контракта со звездным хавбеком

По информации Index, Хайдук в борьбе за украинца получил серьезного конкурента. Видеть Алексея у себя хочет Нефтчи. Отмечается, что азербайджанцы предложили 23-летнему игроку "великолепный" контракт. Представители Баку хорошо знают возможности нашего земляка, который в предыдущем сезоне феерил в чемпионате Азербайджана в составе Сабаха. На данном этапе Кащук выбирает между двумя имеющимися предложениями.

К слову, ранее интерес к украинцу проявляли также польская Легия и бельгийский Вестерло.

Напомним, контракт Алексея с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за дончан 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает его в 2.5 млн евро.

Шахтар і 14 гравців "на вихід": кого позбутися, а на кому – заробити?