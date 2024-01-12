Украинский полузащитник Артем Бондаренко продлил контракт с Шахтером, сообщает официальный сайт "горняков".

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23-летний хавбек пролонгировал соглашение о сотрудничестве на следующие 5 лет.

Напомним, Бондаренко – выпускник Академии Шахтера. За главную команду дебютировал 1 марта 2020 года в матче с Ворсклой. Сейчас в его активе 66 официальных матчей за дончан, 12 забитых мячей и 11 ассистов.

В текущем сезоне Артем провел за "оранжево-черных" 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 9 млн евро.

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