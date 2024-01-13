Як повідомляв Футбол 24, півзахисник Шахтаря Олексій Кащук може перебратися у Хайдук. Хорвати хотіли підписати гравця влітку, а нині зі ще більшою зацікавленістю намагаються оформити трансфер, оскільки їм необхідно терміново підсилити правий фланг.

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За інформацією Index, Хайдук у боротьбі за українця отримав серйозного конкурента. Бачити Олексія у себе хоче Нефтчі. Зазначається, що азербайджанці запропонували 23-річному гравцю "чудовий" контракт. Представники Баку добре знають можливості нашого земляка, який попереднього сезону феєрив у чемпіонаті Азербайджану у складі Сабаха. На даному етапі Кащук обирає між двома наявними пропозиціями.

До слова, раніше інтерес до українця проявляли також польська Легія та бельгійський Вестерло.

Нагадаємо, контракт Олексія з Шахтарем чинний до 30 червня 2024 року. У поточному сезоні він провів за донеччан 12 матчів у всіх турнірах, в яких забив 4 голи і віддав 1 асист. Transfermarkt оцінює його у 2.5 млн євро.

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