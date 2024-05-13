"Как по мне, то эта карточка была очень болезненной для нас (Безуглый заработал удаление уже в середине первого тайма, – прим.). Игра раскрывалась. Мы надеялись играть плотно в обороне, искать свои шансы впереди, стандарты. Но случилось то, что случилось.

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Осталось еще 2 домашние игры, будем цепляться. Все против нас, но шансы еще есть. Сейчас уже не от нас все зависит. Будем смотреть, как будут играть наши соперники. Должны набирать очки, чтобы надеяться на благоприятный для нас случай.

Останусь ли я у руля Металлиста 1925 в случае вылета в Первую лигу? Давайте подождем эти 2 игры. Еще раз говорю: мы будем цепляться до последнего. Шансы еще есть, но уже не от нас зависит. Мы должны набирать очки", – сказал Скрипник в комментарии УПЛ ТВ.

Напомним, после 28-ми туров Металлист 1925 идет в турнирной таблице УПЛ последним, набрав 22 очка. До зоны переходных матчей – 1 пункт.

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