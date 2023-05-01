Гарначо в своем Instagram сообщил, что он вместе со своей девушкой Евой Гарсией ожидают рождения ребенка.

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Пара уже знает, что у них родится мальчик, и уже придумали имя для него – Энцо. Интересно, что Гарначо всего 18 лет.

Заметим, что аргентинец провел за Манчестер Юнайтед 29 матчей, в которых отметился 4 голами и 5 ассистами.

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