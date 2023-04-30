В рамках программы дня в 34-м туре АПЛ было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 34-й тур

Манчестер Юнайтед – Астон Вилла – 1:0

Голы: Фернандеш, 39

Ньюкасл – Саутгемптон – 3:1

Голы: Уилсон, 55, Уолкотт, 79, Уилсон, 81 – С. Армстронг, 55

Борнмут – Лидс – 4:1

Голы: Лерма, 20, 24, Соланке, 63, Семенио, 90+1 – Бэмфорд, 32

Манчестер Юнайтед принимал Астон Виллу в битве за Лигу чемпионов. Подопечные Унаи Эмери набрали очень крутой ход, оформив 10-матчевую беспроигрышную серию – в ней было 8 побед. Благодаря этому дистанция до четвертой позиции, на которой засел МЮ, сократилась всего до шести очков.

Впрочем, на "Олд Траффорд" бирмингемцы выглядели вяло. Гости провели всего 7 ударов по воротам, а их суммарная острота составила лишь 0,56 xG. Единственный опасный момент в первом тайме "вилланы" создали на 19-й минуте после прострела от Буэндии – Далот не дал Уоткинсу замкнуть, однако на добивании сыграл Морено. Алекс бахнул метров с восьми, но попал в бедро Де Хеа.

До этого МЮ должен был забивать минимум трижды (в частности, Рашфорд упустил фактический выход один на один), а после данного эпизода Санчо бахнул в перекладину. В конце концов, на 39-й минуте хозяева дожали подопечных Унаи Эмери. Рашфорд ворвался на левый край штрафной и выстрелил низом, Мартинес парировал, а Фернандеш сыграл на добивании – 1:0!

Второй тайм оказался более равным. Долгое время моментов не возникало, затем МЮ упустил несколько хороших возможностей, а Вилла едва не наказала "дьяволов" за расточительность. На 81-й минуте Дуглас Луис воспользовался отскоком и дважды расстреливал ворота метров с восьми, однако Линделёф остановил мяч на линии.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу МЮ – благодаря ей подопечные Тен Хага оторвались от ближайших преследователей аж на 9 очков!

В параллельном матче была своя битва – за выживание. Борнмут в родных стенах принимал Лидс, снова оставив Забарного в запасе. К сожалению, даже после травмы Мура, которого выпустили во втором тайме, Илью не привлекли к игре. Партнеры же справились и без него.

"Вишенки" праздновали разгромную победу со счетом 4:1. Благодаря этому триумфу Борнмут оторвался от зоны вылета на 10 очков. Лидс же держится всего в одном зачетном балле от тройки аутсайдеров.

Ньюкасл был близок к тому, чтобы пропустить МЮ на третью позицию. Первый тайм домашнего поединка против Саутгемптона они минимально проиграли, однако во втором "сороки" устроили разгром. Подопечные Эдди Хау забили четыре гола – правда, один не засчитали, а другой оказался автоголом от Уолкотта.

Так или иначе, Ньюкасл отпраздновал победу со счетом 3:1, удержав отрыв от МЮ в два зачетных балла.

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