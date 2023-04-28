В своих соцсетях манкунианцы официально объявили, что аргентинский игрок продлил свое соглашение. Новый контракт Гарначо с Манчестером Юнайтед рассчитан до 2028 года.

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"Когда я присоединился к этому невероятному клубу, мечтал дебютировать, сыграть на Олд Траффорд, забить свой первый гол и выиграть трофеи с командой. Тренерский штаб помог мне усовершенствоваться со всех сторон, и с их поддержкой я развиваюсь каждый день, чтобы добиться успеха. Я наслаждаюсь будущим и не могу дождаться, чтобы создать больше особых воспоминаний с партнерами перед нашими замечательными поклонниками", – приводит слова игрока официальный сайт.

Алехандро Гарначо сейчас восстанавливается после травмы. В общей сложности он провел 29 игр за Манчестер Юнайтед в текущем сезоне, забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

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