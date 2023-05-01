Хавбек Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо готується до батьківства у досить юному віці.

Гарначо у своєму Instagram повідомив, що він разом зі своєю дівчиною Євою Гарсією очікують на народження дитини.

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Пара вже знає, що в них народиться хлопчик, та вже придумали ім'я для нього – Енцо. Цікаво, що Гарначо лише 18 років.

Зауважимо, що аргентинець провів за Манчестер Юнайтед 29 матчів, в яких відзначився 4 голами та 5 асистами.

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