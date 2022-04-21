Хавбек Коринтианс Виллиан стал жертвой преследований со стороны слишком требовательных фанатов.

Семья Виллиана размышляет над выездом из Бразилии из-за угроз в адрес футболиста и его семьи, сообщает ESPN.

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Сообщения сыплются не только в адрес хавбека, но и на его дочерей, которые начали бояться ходить в школу. Виллиан теперь ездит на тренировку не на личном транспорте, а в сопровождении охранника. Жена игрока обеспокоена из-за участившихся случаев насилия в Бразилии, вызванных негативными результатами в футболе и намерена покинуть страну.

Причиной же стало поражение Коринтианса в Кубке Либертадореса от боливийского Олвейс Реди (2:0). Контракт Виллиана с бразильским клубом рассчитан до лета 2023 года.

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