В среду, 20 апреля, прошли все 10 поединков 33-го тура чемпионата Франции. Счета и обзор матчей – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Франции, 33 тур

Бордо – Сент-Этьен – 2:2

Голы: Мара, 16, Онана, 23 – Буанга, 33, Норден, 65

Лорьян – Метц – 1:0

Гол: Уаттара, 90+5

Монако – Ницца – 1:0

Гол: Головин, 45+2

Реймс – Лилль – 2:1

Голы: Мунеци, 45+2, Абдельхамид, 90+2 – Санчеш, 57

Труа – Клермон – 0:1

Гол: Байо, 88

Удаление: Бальде, 85 – Сейду, 71

Анже – ПСЖ – 0:3

Голы: Мбаппе, 28, Рамос, 45+2, Маркиньос, 77

Удаление: Мишу, 90+2 (ПСЖ)

Брест – Лион – 2:1

Голы: Мунье, 27 (пен), Кардона, 74 – Дембеле, 72

Ланс – Монпелье – 2:0

Голы: Кошта, 37, Ганаго, 75

Марсель – Нант – 3:2

Голы: Пайе, 40 (пен), 54 (пен), Харит, 76 – Жиротто, 26, Коко, 41

Страсбур – Ренн – 2:1

Голы: Диалло, 4, Айорк, 77 – Терье, 54

ПСЖ мог уже в этом туре стать чемпионом Франции. Для этого команде Почеттино, на выезде игравшей против Анже без ряда лидеров (Неймара, Месси, Верратти и других), нужно было набрать больше очков, чем Марселю в параллельном поединке с Нантом.

И уже в середине первого тайма этот сценарий стал реализовываться – Мбаппе забил за ПСЖ после паса Хакими, а Марсель пропустил. Провансальцы еще до перерыва отыгрались (Пайе забил с пенальти), но снова быстро пропустили. А вот ПСЖ удвоил свое преимущество – после подачи Ди Марии отличился Серхио Рамос, который, похоже, покинет команду летом.

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После перерыва Марсель снова заработал право на пенальти – Димитри Пайе оформил дубль. Впоследствии провансальцы вообще вышли вперед после точного удара Харита. ПСЖ забил третий гол усилиями Маркиньоса и выиграл 3:0, завершая игру в меньшинстве после удаления молодого Мишу. Впрочем, камбек Марселя отложил празднование 10-го чемпионского титула. Хотя он никуда не денется – отрыв парижан составляет 15 очков за 5 туров до завершения чемпионата.

Среди других матчей отметим ничью Бордо и Сент-Этьена в битве за выживание. Бордо вел 2:0 – Даниил Игнатенко отдал первый ассист во Франции, но гости спаслись, вырвав ничью. Обе команды остались в зоне вылета.

Лорьян и Клермон благодаря поздним голам вырвали по три очка. Реймс тоже забил победный гол в компенсированное время, обыграв таким образом Лилль, а Монако минимально обыграл Ниццу и продолжил победную серию.

Вингер Шахтера Тете отметился голевым пасом за Лион, но это не спасло "ткачей" от неожиданного поражения Бресту.

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