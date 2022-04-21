Родина Вілліана розмірковує над виїздом з Бразилії через погрози на адресу футболіста та його сім'ї, повідомляє ESPN.

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Повідомлення сиплються не лише на адресу хавбека, але й на його доньок, які почали боятись ходити до школи. Вілліан тепер їздить на тренування не на особистому транспорті, а у супроводі охоронця. Дружина гравця занепокоєна через часті випадки насилля у Бразилії, спричинені негативними результатами у футболі та має намір покинути країну.

Причиною ж стала поразка Корінтіанса у Кубку Лібертадорес від болівійського Олвейс Реді (2:0). Контракт Вілліана з бразильським клубом розрахований до літа 2023 року.

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