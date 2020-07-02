Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь

Матч 32-го тура АПЛ между Вест Хэмом и Челси завершился сенсационной победой "молотобойцев", в которой Андрей Ярмоленко отличился прекрасным голом.

Челси в случае победы над Вест Хэмом мог бы обойти Лестер и подняться на третью строчку в турнирной таблице, а у "молотобойцев" были свои задачи – они не забивали уже трёх матчах подряд и при отсутствии поражения могли хотя бы на одно очко оторваться от зоны вылета. Несмотря на такую ​​важность, Дэвид Мойес решил оставить в запасе не только Андрея Ярмоленко, а и Фелипе Андерсона.

Ярмоленко забил победный гол в ворота Челси – видео фирменного удара украинца

Матч начался в высоком темпе. В первые 20 минут активнее выглядели "пенсионеры", однако им не хватало остроты – Баркли и Виллиан метров с 17-ти пробивали в руки Фабиански, а Пулишич с похожей дистанции перекрутил мяч мимо дальней девятки. Хозяева имели только врыв Антонио между двумя защитниками на угол вратарской, однако в конце Майкл слабенько покатил мяч мимо дальней штанги. Несмотря на некоторое преимущество Челси, в целом поединок проходил ровно, а на 20-х минутах исчезла и динамика. Вест Хэм удачно оборонялся, хотя постепенно забывал о контратаках.

Игра раскрылась на 34-й минуте, когда после подачи с углового на дальней штанге произошло падение Антонио и Аспиликуэты. Мяч отскочил к Соучеку, сначала пробившего в Антонио, а затем протолкнувшего мяч мимо него и Сесара в ворота – впрочем, гол отменили после долгого просмотра видеоповтора, на котором нашли пассивный офсайд у нападающего "молотобойцев".

Челси быстро вернул мяч под свой контроль, а на 41-й минуте шокировал Вест Хэм пенальти – Исса сбил Пулишича, а Виллиан уверенно расстрелял левый угол ворот с "точки". Казалось, это конец, однако хозяева неожиданно отыгрались в компенсированное к первому тайму время. Невероятно, но снова после подачи с углового на дальнюю штангу и снова после удара Соучека – на этот раз чех головой направил мяч в противоход Кепе. 1:1!

На старте второго тайма Вест Хэм неожиданно забрал мяч, держа его под контролем 71% игрового времени. Ещё хуже дела в Челси пошли на 51-й минуте, когда "молотобойцы" забили второй гол: Форналс зацепился за вынос Рюдигера и отдал пас на правый край штрафной Боуэну, а тот прострелил на линию вратарской – Майкл Антонио замкнул в падении. 2:1! На 58-й Боуэн мог и третий ассист исполнить, однако Лансини с удобной позиции после его передачи пробил значительно выше ворот.

Встревоженный Фрэнк Лэмпард снял с игры Ковачича (тот, похоже, получил повреждение) и Баркли, бросив в бой Маунта и Жиру. Последний мог отличиться на 65-й минуте, но не дотянулся до высокого навеса; сразу за этим последовала подача Алонсо с рикошетом и попаданием в штангу. На 67-й Оливье после углового пробил затылком – мяч полетел по высокой дуге, но Фабиански поймал его. Инициатива явно перешла к Челси, поэтому Дэвид Мойес посадил на скамейку Лансини и выпустил Уилшера.

Не помогло: на 70-й минуте Райс сфолил перед собственной штрафной, а Виллиан красивым ударом со стандарта попал точно в правую девятку, причем во вратарский угол – 2:2! На 73-й у Челси мог и третий гол прилететь, но классный выстрел Пулишича метров с 18-ти прошел мимо ближней штанги.

В последующие пять минут моментов не возникало, но гости явно доминировали на поле. Дэвид Мойес, однако, не собирался играть на ничью, на 78-й минуте отправив в бой нашего Андрея Ярмоленко. Впрочем, героем едва не стал Уилшир, который на 81-й разрезал оборону пасом на Антонио – Майкл вышел один на один с Кепой, но вратарь спас "пенсионеров"! Челси же в эндшпиле встречи загружал штрафную рядом кроссов и прострелов, наиболее опасный из которых на 83-й минутеисполнил Алонсо – Жиру мог стрелять метров с семи, но не попал по мячу. Вест Хэм огрызнулся контратакой с участием Ярмоленко и Антонио, однако украинец запорол её лонгболом на ход нападающему. Его перехватил Рюдигер. Казалось, что всё завершится вничью. Мойес явно переживал.

И когда вера в победу какой-либо из команд исчезла, Вест Хэм провёл контратаку. Антонио обыгрался в центре и выкатил блестящую передачу на ход Ярмоленко по правому флангу. Против него бежал только Рюдигер; Андрей ворвался в штрафную, эффектно убрал защитника и мощно пробил в дальний угол – 3:2! Четвёртый гол украинца в нынешнем сезоне АПЛ! Он оказался победным.

Таким образом, Вест Хэм набрал 30 очков, поднявшись на шестнадцатую позицию в турнирной таблице и оторвавшись от зоны вылета на три зачётных балла. Челси, имея в активе 54 пункта, упустил возможность обойти Лестер. "Пенсионеры" остались на четвёртом месте, а у МЮ и Вулверхэмптона всего на два очка меньше.

Триумфальный выход Ярмоленко

Андрей, по сравнению с поединком против Вулвз, получил аж три дополнительные минуты на поле – 16 против предыдущих 13. За этот период мало что можно было продемонстрировать, но общие показатели украинца в конце встречи держались на уровне статистики других лидеров. Ярмоленко успел сделать 12 касаний (лидер), 8 пасов (7 точных, лидер), 1 неудачный обыгрыш на дриблинге (у Уилшера и Антонио по два, но экс-динамовцу не засчитали момент с Рюдигером), 1 вынос, 1 фол, 2 потери мяча и 2 единоборства (ноль успешных). Также он запорол одну контратаку, но не отлынивал от работы в обороне.

Интересно, что при таком малом количестве времени и действий Ярмоленко вошёл в топ-5 по вкладу в атаку – его показатель xGBuildUp составляет 0,51, в то время как у конкурента Боуэна с двумя ассистам на 0,68 xA этот показатель составляет ноль. Это означает, что 12 пасов Андрея хоть и не были отданы непосредственно под удар, но были проведены в атаках, которые наиграли на гол – а Боуэн просто оказался в нужном месте в нужное время, выкатив две голевые.

Главным же плюсом для Ярмоленко является забитый гол. Он важен как для психологии, так и для восстановления доверия Мойеса – тот на флэш-интервью Sky Sports уже заявил, что знал о его умении забивать прекрасные мячи, ведь Андрей каждый день демонстрирует это на тренировках. Футболиста за 18 млн фунтов выпустили на концовку матча для того, чтобы вырвать важную победу – и Андрей показал класс, решив эпизод так, как это делают настоящие звёзды.

Впрочем, следует понимать, что один гол ничего не значит даже при хорошей статистике за 16 минут. Ярмоленко любой ценой нужно провести хотя бы парочку хороших матчей со старта, иначе для Мойеса он так и останется интересным вариантом для усиления игры в конце встречи. Дэвид и так не фанат фантазист – его команды всегда были про организованность и простоту. Даже Фелипе Андерсон сидит на банке, поэтому борьба для Андрея только начинается. Впрочем, первый жирный плюс в карму украинец уже набрал.

Кепа – не топ-вратарь

Матч Челси против Вест Хэма был далёким от идеала. "Пенсионеры" теряли контроль над игрой, допускали одинаковые ошибки при стандартах и ​​открывали огромные зоны на последних минутах – собственно, для Ярмоленко и Антонио контратака 2-в-1 против Рюдигера была не первой. Впрочем, когда на твоих воротах стоит самый дорогой голкипер в истории, некоторые погрешности можно допустить. Не так ли? Не так ли.

Поединок очень сильно напомнил январский перформанс против Арсенала, когда Кепа пропустил два гола со всего двух ударов. Теперь Аррисабалага умудрился пропустить три из трёх попаданий "молотобойцев" в створ – и даже из четырёх, если вспомнить про отменённый гол. "Канониры" хотя бы стреляли так, что особых претензий к вратарю не возникало, однако на Олимпийском стадионе уже появились большие вопросы.

Так, перед отменённым мячом Кепа слишком долго стоял в противоположном от Соучека углу и пропустил от слабого удара; перед легальным же голом Томаша он реально ошибся на выходе, врезавшись в своего же защитника – да и замыкание чеха не было мощным, пролетев рядом с кипером. В голе Антонио заметны некоторые проблемы Кепы с позиционной работой и оценкой ситуации в штрафной – Майкл открывался за спиной, пока вратарь прикрывал ближнюю штангу, на которую никто не шёл. Кроме того, баск даже не попытался прыгнуть за мячом после удара – да, это не имело смысла, но поглощённый игрой вратарь падает даже за безнадёжными выстрелами, а не выключается. И только к голу Ярмоленко вопросов нет, хотя... с крученными ударами у Кепы всегда возникают проблемы.

Опять таки – Кепу расстреливали с минимальных дистанций, а там и не нужно сильно бить. Я сам вратарь и прекрасно понимаю, как пропускаются такие голы, однако я стою на воротах во дворе за ноль гривен (даже тратя их на воду) и выхожу по звонку на телефон – Кепу же выписали из Ла Лиги с 80 млн евро. Самый дорогой вратарь в футбольной истории не может не спасать в критических ситуациях. Иногда ему это удается (как с тем же выходом Антонио один на один), но это не имеет никакого значения, когда ты пропускаешь 35 голов за сезон из 78 ударов соперника в створ.

Это подводит нас к выводу о том, что Кепа – не топ-вратарь. Он даже не был таким в Испании, хотя талант у него огромный. Как инвестиция в будущее это шикарный вариант, но покупать его за 80 млн евро было ошибкой. Кепа не спасает, Кепа периодически садится на банку и Кепа имеет проблемы с характером (вспоминаем конфликты с Сарри и Лэмпардом). И Кепа пропускает с каждого удара в створ. Кажется, Челси нужно детально изучить рынок и выписать нового голкипера. Возможно, пришло время для Павла Исенко?

Майкл Антонио – герой встречи

Конечно, для нас Андрей Ярмоленко – безусловный MVP матча, но если говорить объективно, то награда Man of the match от Sky Sports справедливо ушла в актив крепкого Майкла Антонио. Для всех британских СМИ это также очевидно, да и не могло быть иначе. В активе 30-летнего англичанина гол, ассист, участие в отменённом голе и выход один на один. Кроме того, нападающий выиграл четыре верховых единоборства и заработал два фола.

Майкл прекрасно делал то, что умеет лучше всего – боролся, ставил корпус и обыгрывался с партнёрами. Первый гол стал следствием его борьбы с Аспиликуэтой, перед вторым он прикрыл мяч от Рюдигера и упал на линии штрафной – мог быть и пенальти, если бы защитник не выбил мяч точно на Форналса, а тот не выкатил пас под голевой прострел Боуэна на Антонио. Третий гол также начался с корпуса перед Алонсо и обыгрыша с Форналсом, после чего Майк выдал конфетку на ход Ярмоленко – и это был не первый подобный эпизод.

Словом, Майкл Антонио получил свою минуту славы, став самой заметной фигурой встречи. Челси так и не понял, как противостоять мощному форварду – и был за это жестоко наказан. Молодец!

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