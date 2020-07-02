Виллиан – первый игрок в АПЛ за 4 года, который отличился уникальным дублем

Главными звездами поединка Вест Хэм – Челси (3:2) стали бывшие представители чемпионата Украины.

Во время поединка 32-го тура против Вест Хэма (2:3) Виллиан дублем отметился в воротах соперника, но это не спасло его команду от поражения.

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

Однако, 31-летний бразилец повторил интересное достижения – экс-хавбек Шахтера стал первым за 4 года игроком АПЛ, который в одном матче сумел реализовать пенальти и отличиться со штрафного, сообщает официальный сайт турнира. В 2016-м такой дубль удался Сеску Фабрегасу, который также защищал цвета Челси.

Напомним, победный гол в матче 32-го тура забил лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

Вест Хэм победил Челси: забитый гол и триумфальный футбол от Ярмоленко, Антонио – герой встречи, Кепа – не топ-вратарь