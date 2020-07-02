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Виллиан – первый игрок в АПЛ за 4 года, который отличился уникальным дублем

2 июля 10:01 - Читати українською
Виллиан – первый игрок в АПЛ за 4 года, который отличился уникальным дублем
Виллиан (слева) / Фото ФК Челси

Главными звездами поединка Вест Хэм – Челси (3:2) стали бывшие представители чемпионата Украины.

45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
89’ Андрей Ярмоленко
 
Виллиан 42’
Виллиан 71’
42’ Виллиан
45+2’ Томаш Соучек
51’ Майкл Антонио
71’ Виллиан
89’ Андрей Ярмоленко

Во время поединка 32-го тура против Вест Хэма (2:3) Виллиан дублем отметился в воротах соперника, но это не спасло его команду от поражения.

Пушка Ярмоленко в видеообзоре матча Вест Хэм – Челси – 3:2

Однако, 31-летний бразилец повторил интересное достижения – экс-хавбек Шахтера стал первым за 4 года игроком АПЛ, который в одном матче сумел реализовать пенальти и отличиться со штрафного, сообщает официальный сайт турнира. В 2016-м такой дубль удался Сеску Фабрегасу, который также защищал цвета Челси.

Напомним, победный гол в матче 32-го тура забил лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко.

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Теги
Англия Виллиан Челси Челси Вест Хэм - Челси Сеск Сеск Фабрегас
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