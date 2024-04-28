Барселоне будет тяжело удержать в команде защитника Рональда Араухо, за которым охотятся Бавария и Манчестер Юнайтед.

Уругваец попал на радар нескольких европейских грандов. "Кулес" хотели бы сохранить Рональда Араухо и предложили бы ему продлить соглашение.

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По информации Diario Sport, Манчестер Юнайтед нацелился на защитника и готовит Барселоне предложение. Бавария, которая тоже следит за Араухо, готова была предложить "блаугранас" до 80 миллионов евро. Манкунианцы намерены превысить предложение мюнхенцев.

Рональд Араухо выступает за Барселону с 2020 года. Всего защитник сыграл за "кулес" в 147 матчах во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста.

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