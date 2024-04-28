"Футбол 24" проанализировал вчерашний матч Жироны с Лас-Пальмасом, а Артем Довбик получил неоднозначные оценки за эту игру.

Довбик вышел в стартовом составе Жироны на игру с Лас-Пальмасом и отметился забитым голом, реализовав пенальти. Однако, Артем получил одни из самых низких оценок, в частности, за нереализованный пенальти и за еще один незабитый момент.

Так Довбик приблизился к трофею Пичичи, забив уже 19-й гол в Ла Лиге и закрепившись на вершине бомбардирской гонки. Цыганков вернулся после повреждения, но выступление получилось откровенно неудачным, а украинец сыграл довольно незаметно за отведенное время. Подробнее смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".

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