Виллиан выбрал неожиданный вариант продолжения карьеры, – СМИ

Атакующий полузащитник Челси, у которого 30 июня истекает контракт с клубом, останется в Лондоне. Правда, будет выступать уже в составе Тоттенхэма.

Как известно, летом 31-летний Виллиан станет свободным агентом, ведь не сумел договориться с Челси о новом контракте. Следующий сезон бывший лидер донецкого Шахтера проведет в составе Тоттенхэма, уверяет Daily Mail со ссылкой на beIN Sports.

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Бразилец уже дал предварительное согласие на переход в команду Жозе Моуринью, под руководством которого играл в Челси. Именно португалец стал одним из решающих факторов такого выбора Виллиана. Другой весомый фактор – семья вингера, которая хочет остаться в Лондоне.

Напомним, Виллиан провел в Челси 7 лет, перейдя из Анжи за 35,5 млн евро. В текущем сезоне бразилец забил 7 голов и 6 раз ассистировал партнерам. В составе донецкого Шахтера выиграл Кубок УЕФА 2008/09.

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