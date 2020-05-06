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Вілліан обрав несподіваний варіант продовження кар'єри, – ЗМІ

6 травня 00:15 11652 Читать на русском
Вілліан обрав несподіваний варіант продовження кар'єри, – ЗМІ
Вілліан та Жозе Моурінью / фото з відкритих джерел

Атакувальний півзахисник Челсі, у якого 30 червня завершується контракт з клубом, залишиться в Лондоні. Щоправда, виступатиме вже у складі Тоттенхема.

Як відомо, влітку 31-річний Вілліан стане вільним агентом, адже не зумів домовитися з Челсі про новий контракт. Наступний сезон колишній лідер донецького Шахтаря проведе у складі Тоттенхема, запевняє Daily Mail з посиланням на beIN Sports.

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Бразилець вже дав попередню згоду на перехід у команду Жозе Моурінью, під керівництвом якого грав у Челсі. Саме португалець став одним із вирішальних чинників такого вибору Вілліана. Інший вагомий фактор – сім'я вінгера, яка хоче залишитися в Лондоні.

Нагадаємо, Вілліан провів у Челсі 7 років, перейшовши з Анжи за 35,5 млн євро. В поточному сезоні бразилець забив 7 голів та 6 разів асистував партнерам. У складі донецького Шахтаря виграв Кубок УЄФА 2008/09.

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