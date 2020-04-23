Луческу порекомендовал Виллиану перейти в Ювентус

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу хотел бы увидеть своего воспитанника в Серии А.

"Порекомендовал бы Виллиану перейти в Ювентус? Да, я был бы очень счастлив, если бы он оказался в этом клубе. Хотел бы увидеть его в футболке Юве.

Шахтер хотел подписать Буффона – Луческу лично вел переговоры с агентом голкипера

Виллиан уже много лет провел в Челси. Возможно, пришло время что-то изменить в карьере. Лондонцы когда-то влюбились в его игру, когда противостояли Шахтеру в Лиге чемпионов.

В то же время я был очень счастлив, когда Дуглас Коста переходил в Ювентус. Надеюсь, он останется в Турине", – сказал Луческу в интервью Tutto Juve.

Напомним, что Виллиан поиграл под руководством Луческу в Шахтере 6 лет. За это время он 4 раза становился чемпионом Украины. Затем транзитом через Анжи бразилец оказался в Челси, где за 7 сезонов забил почти 60 голов и дважды выиграл АПЛ.

Шахтар-2009. Тріумфатори останнього Кубка УЄФА – де вони зараз