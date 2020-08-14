Виллиан официально стал игроком Арсенала

Виллиан подписал с Арсеналом трехлетний контракт на правах свободного агента, сообщает официальный сайт "канониров". Бразилец будет выступать под 12-м номером.

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"Я считаю, что он игрок, который может нас действительно изменить. Мы наблюдали за ним в течение последних нескольких месяцев, мы имели четкое намерение усилить позиции атакующего полузащитника и вингера.

Виллиан – это игрок, который дает нам много универсальности, он может играть на трех-четырех разных позициях. У него есть опыт по всему футбольного мира, но все же есть амбиция приехать сюда и сделать свой вклад в клуб. Я был очень впечатлен всеми разговорами, которые я имел с ним, и тем, насколько он хотел приехать", – оценил трансфер наставник Арсенала Микель Артета.

Напомним, бразилец выступал в составе Челси в течение 7 лет, а получил известность благодаря своим выступлениям за Шахтер с 2007 по 2013 годы.

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