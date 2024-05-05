Ливерпуль и Тоттенхэм сойдутся в центральном матче 36-го тура АПЛ. Стартовые составы и ссылки на трансляции игры – в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Ливерпуль – Тоттенхэм начнется в 18:30 по киевскому времени. Игру можно посмотреть вживую на Setanta Sports или MEGOGO. За основными событиями также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

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Обеим командам нельзя терять очки. Если Ливерпуль не выиграет, то попрощается даже с математическими шансами зацепиться за титул АПЛ. У Тоттенхэма борьба с Астон Виллой за последнее вакантное место в ЛЧ. Перед началом тура "шпоры" отставали на 7 очков, имея 2 игры в запасе.

Стартовый состав Ливерпуля:

Тоттенхэма: